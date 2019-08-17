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Irak'ta ordu karşıtı söyleme hukuki icraat

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2019 05:34 | Son Güncelleme

Irak Savunma Bakanlığı: - "Ordu, kendisine layık ve hak ettiği yeri dışında adını kullananlara karşı kanuni icraatlara girişecektir"

BAĞDAT (AA) - Irak Savunma Bakanlığınca, orduya yönelik haksız eleştiride bulunanlara yönelik hukuki işlem yapılacağı bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Destekçisi kardeş güvenlik güçleriyle terörle mücadelede savaşların en mükemmelini yazan bu kahraman ordunun şanına leke sürmeye çalışanlar, kanunla vuran halkın yumruğunu kendi üzerlerinde bulacaktır. Ordu, kendisine layık ve hak ettiği yeri dışında adını kullananlara karşı kanuni icraatlara girişecektir" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ta Haşdi Şabi’nin bileşenlerinden Nüceba Hareketi'ne yakın liderlerden Yusuf en-Nasıri, yaptığı açıklamada, ülke ordusunun asaletten uzak paralı askerlerden oluştuğunu, feshedilmesi gerektiğini belirtmiş, Haşdi Şabi'nin Irak'ın ikinci değil birinci ordusu olduğunu açıklamış ve bu ülkede büyük tepkilere yol açmıştı. Nasıri'nin açıklamalarına karşı ülke genelinde cuma günü büyük protestolar düzenlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak ordu Yusuf en-Nasıri

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