Irak’ta patlama: 2 ölü, 4 yaralı

Irak’ın Selahaddin kentinde yol kenarına konulan bombanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Irak’ın Selahaddin ketinde yol kenarına konulan bomba patlatıldı. Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Irak Savunma Bakanlığı patlamayı doğruladı.
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