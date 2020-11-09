Irakta patlama: 2 ölü, 7 yaralı

Irak’ın Kerkük kentinin güneydoğusunda Türkmen güçlerine ait konvoyun geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş mayının infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Irak’ta güvenlik kaynaklarına göre bu sabah Kerkük’ün güneydoğusundaki Nevcül bölgesinde bulunan Türkmen güçlerine ait konvoyun geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş mayın patladı. Patlamada 2 Türkmen gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Patlama sonrası bölgeye güvenlik görevlileri sevk edilirken, yaralılar tedavi için devlet hastanesine kaldırıldı.

