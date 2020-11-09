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Irakta patlama: 2 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 15:43 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük kentinin güneydoğusunda Türkmen güçlerine ait konvoyun geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş mayının infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.Irak’ta güvenlik kaynaklarına göre bu sabah Kerkük’ün güneydoğusundaki Nevcül bölgesinde bulunan Türkmen güçlerine ait konvoyun geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş mayın patladı.

Irak’ın Kerkük kentinin güneydoğusunda Türkmen güçlerine ait konvoyun geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş mayının infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
Irak’ta güvenlik kaynaklarına göre bu sabah Kerkük’ün güneydoğusundaki Nevcül bölgesinde bulunan Türkmen güçlerine ait konvoyun geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş mayın patladı. Patlamada 2 Türkmen gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Patlama sonrası bölgeye güvenlik görevlileri sevk edilirken, yaralılar tedavi için devlet hastanesine kaldırıldı.

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