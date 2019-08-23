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Irak'ta pazar yerine bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 22:46 | Son Güncelleme

Babil'deki bir pazar yerine bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda onlarca sivilin yaralandığı belirtildi

İSTANBUL (AA) - Irak'ın Babil vilayetinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre onlarca sivil yaralandı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Babil'in Museyib İlçesinde bulunan bir pazar yerine bomba yüklü motosiklete saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası onlarca sivilin hastanelere kaldırıldığı aktarılırken, net bir sayı belirtilmedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde de patlamanın etkisiyle pazar yerinde büyük hasar oluştuğu dikkati çekti.

Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Babil bombalı saldırı ırak

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