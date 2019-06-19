Irak'ta Petrol Bölgesine Füze İsabet Etti

Amerikalı diplomatların ardından ExxonMobil şirketi de çalışanlarının bir kısmını geri çekmiş ancak bu çalışanlar dün geri dönmüşlerdi.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Bu saldırıdan önce de Irak’taki Amerika askerleri personelini hedef alan iki ayrı ufak saldırının gerçekleştiği açıklanmıştı.

Aynı zamanda yerleşim yeri de olan bölgeye isabet eden roket sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Roketin Basra şehrinin Burjesia bölgesini vurduğu açıklandı. Açıklama Irak Ordusu tarafından yapıldı.

Irak’ın Basra şehrinde aralarında Amerikalı petrol devi ExxonMobil’in de bulunduğu dünyanın önde gelen petrol şirketlerinin operasyon merkezlerinin bulunduğu bir noktaya roket saldırısı düzenlendi.

Aynı bölgede ExxonMobil haricinde Royal Dutch Shell PLC ve İtalyan Eni SpA şirketleri de faaliyet yürütüyorlar.

Irak ordusundan yapılan açıklamada atılan roketin kısa menzilli Katyusha tipi olduğu belirtildi. Roketin Exxon operasyon merkezi ve konaklama alanlarının 100 metre yakınına düştüğü ifade edildi.

Aynı bölgedeki Zubeyir petrol sahası İtalyan Eni şirketi tarafından işletiliyor.

Amerika yönetimi bir süredir İran’ın bölgedeki Amerika askerlerini ve Amerika’nın çıkarlarınnı hedef alacağına dair istihbarat elde ettiklerini söylüyor. Bu sebeple Pentagon önce 1500 ardından da 1000 askeri daha Ortadoğu’ya gönderme kararı almıştı.

Amerika ayrıca Hürmüz Boğazı ve civarında yaşanan petrol tankeri saldırılarından da İran’ı sorumlu tutuyor. Ancak İran tüm bu iddiaları net bir dille reddediyor.

