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Irak’ta petrol boru hattında patlama: 2 ölü, 26 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 10:34 | Son Güncelleme

Irak’ın Müsenna kentinde petrol boru hattında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.Irak’ın güneyindeki Müsenna kentinde yer alan petrol boru hattında gece saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi.

Irak’ın Müsenna kentinde petrol boru hattında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.
Irak’ın güneyindeki Müsenna kentinde yer alan petrol boru hattında gece saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı yangın çıktı. Müsenna kentinin anayolu yakınındaki Şii Haşdi Şabi güçleri karargahı yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11’i Haşdi Şabi güçleri mensubu olmak üzere 26 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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