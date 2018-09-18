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Irak'ta polis otobüsüne saldırı: 2 ölü, 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 20:32 | Son Güncelleme

Irak'ta polis otobüsüne saldırı: 2 ölü, 15 yaralı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta, polisleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında yere döşenen bombanın patlatılması sonucu 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 15 polis ise yaralandı.

Saldırıya ilişkin AA muhabirine konuşan Kerkük'teki Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, Kerkük-Bağdat arasındaki kara yoluna daha önce terör örgütü DEAŞ tarafından döşenen patlayıcının polisleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettiğini söyledi.

Ubeydi, patlama sonucu otobüsteki 1 polis ile yoldan geçen bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, 15 polisin ise yaralandığını aktardı.

Irak'ta güvenlik güçleri tarafından "ölüm üçgeni" olarak adlandırılan Kerkük-Salahaddin-Diyala vilayetleri arasında DEAŞ, zaman zaman siviller ve güvenlik güçlerine saldırılar gerçekleştiriyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığının sona erdiğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Kerkük polis otobüsü

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