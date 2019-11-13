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Irak’ta protesto gösterilerinde ölenlerin aileleri şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 18:25 | Son Güncelleme

Irak’ta bir aydan fazladır devam hükumet karşıtı protesto gösterilerinde hayatlarını kaybeden göstericilerin aileleri mahkemeye başvurarak şikayetçi oldu.

Irak’ta bir aydan fazladır devam hükumet karşıtı protesto gösterilerinde hayatlarını kaybeden göstericilerin aileleri mahkemeye başvurarak şikayetçi oldu. Öte yandan, başkent Bağdat ile güney illerinde protestolara ara verilmedi.

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu hayatlarını kaybedenlerin aileleri ateş açma talimatı veren komutanlar hakkında kasten adam öldürme suçuyla şikayette bulundu. Ülkedeki protesto gösterilerine ilişkin açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat ile güney illerinde sükunetin hakim olduğunu belirterek, göstericilerin toplandığı Hellani Meydanı’nda bazı binaların ateşe verildiğini söyledi. Protestocular arasına sızan provokatörlerin güvenlik güçlerine düzenledikleri saldırı sonucu 55 güvenlik gücü mensubunun yalandığını belirten Bakanlık, protestoculara zarar vermemek için güvenlik güçlerinin metanetini koruduğunu ve karşılık vermediğini söyledi.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Basra, Zikar, Nasriye, Nisan ve Kerbela kentlerinde sivil itaatsizlik ilan eden üniversite öğrencileri protestoculara katıldı.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ekim ayının başından bu yana 301 kişinin öldüğünü ve 15 bine yakın kişinin yaralandığını söyledi.

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