Irak’ta protestocular bir yılın ardından yeniden sokaklarda

Irak’ta hükümet karşıtı protestoların üzerinden bir yıl geçmesinin ardından protestocular bugün yeniden sokaklara döküldü.

Irak’ta 1 Ekim 2019’da başlayan ve 25 Ekim’de şiddetlenerek 600’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan hükümet karşıtı protestolar bir yılı geride bıraktı. Protestocular bir yılın ardından bugün başta başkent Bağdat olmak ülkenin güneyindeki kentlerde yeniden sokaklara döküldü. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin Askeri Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, protestocuları provokatörlerin sabotaj eylemlerini engellemek için güvenlik güçleri ile işbirliği yapmaya çağırdı. Bağdat’taki protestocuları Tahrir Meydanı’nda kalamaya çağıran Resul, güvenlik güçlerinin amacının güvenliği sağlamak olduğunu belirterek, kamu ve özel mallara zarar veren veya güvenlik güçleri mensuplarıyla halka saldırılar hakkında yasal işlem uygulanacağı konusunda uyarıda bulundu.

Bağdat’ta ünlü Tahrir Meydanı’nda gece saatlerinden beri toplanan protestocular ile güvenlik güçleri arasında yine şiddet olayları meydana geldi. Allavi bölgesindeki protestocularla güvenlik güçleri arasındaki şiddet olaylarında 1 kişinin, Bağdat’ta ise 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Ülkenin güney kentlerinden Bağdat’taki protestolara katılmak için gelen kalabalık grubun başkente geçmesine izin verilmezken, Divaniye ilindeki protestocular kent merkezindeki el-Saa Meydanı’nda toplandı. El-Nariye kentinde ise benzer görüntüler vardı. Yüzlerce protestocu kent merkezindeki protesto çadırlarının bulunduğu yerde toplandı. Bağdat’ın güneyindeki Babil kentinde onlarca protestocu kentteki Musser el-Sevre bölgesinde toplanarak sloganlar attı.

Yolsuzların yargılanması, siyasi değişim ve reform talepleri ile meydanlara inen göstericiler, aktivist ve protestocuların katillerinin bulunup yargılanmasını talep ediyor.

