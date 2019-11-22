HABER

Irak'ta protestocular yine sokakta

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2019 11:38 | Son Güncelleme

 Irak'ın başkent Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda yüne güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışma devam ediyor.

Irak, (DHA)- Irak'ın başkent Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda yüne güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışma devam ediyor. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş ve gaz fişeği isabet etmesi sonucu dünden beri 7 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

Yeşil Bölge'ye giriş sağlanan ana köprülerden biri olan Al Ahrar'da protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar aralıksız devam ediyor. Güvenlik güçleri gece boyunca ses bombası atmakla yetinirken, sabah saatlerinde sokağa çıkan protestocular ve güvenlik güçleri arasındaki çatışma amatör kameralara da yansıdı. Sosyal medyada protestoya dair paylaşılan görüntülerde, sabahın erken saatlerinde protestocuların köprüye geldikleri ve yaşanan çatışma görüldü. Güvenlik güçleri zaman zaman gerçek mermi ile ateş ederken, son iki günde 7 gösterici hayatını kaybetti. onlarca kişi de yaralandı. Nasıriye'de ise Irak İslam Yüksek Konseyi'ne ait bir bina da göstericiler tarafından ateşe verildi.

PARTNERBu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!Bu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!
Bolivya’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor!Bolivya’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor!
Bloomberg'den Başkan adaylığı yolunda önemli adımBloomberg'den Başkan adaylığı yolunda önemli adım
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolivya’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor: Ölü sayısı 32’ye yükseldi

Bolivya’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor!

Osmanlı karşıtı 'Ateş Krallıkları' dizisi tartışma yarattı

Osmanlı karşıtı 'Ateş Krallıkları' dizisi tartışma yarattı

ABD'de 347 yolcuyu taşıyan uçağın motoru havadayken alev aldı

ABD'de 347 yolcuyu taşıyan uçağın motoru havadayken alev aldı

İnek kaçırdıkları iddiasıyla iki Müslüman öldürüldü

İnek kaçırdıkları iddiasıyla iki Müslüman öldürüldü

Netanyahu: Bu bir darbe girişimi

Netanyahu: Bu bir darbe girişimi

Kardeşini başbakan olarak atadı

Kardeşini başbakan olarak atadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.