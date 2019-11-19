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Irak’ta protestoculara ateş açana 3 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat ile güney illerinde hükümet karıştı protesto gösterileri sürerken Bağdat’taki Risafa Ceza Mahkemesi protestocularla güvenlik güçlerine ateş açmakla suçlanan bir kişi 3 yıl hapis cezasına çaptırıldı.Irak Yüksek Yargı Konseyi Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’taki Cumhuriyet Köprüsü üzerinde hem güvenlik güçleri hem de protestoculara elindeki tabancayla ateş açan kişinin Risafa Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Irak’ın başkenti Bağdat ile güney illerinde hükümet karıştı protesto gösterileri sürerken Bağdat’taki Risafa Ceza Mahkemesi protestocularla güvenlik güçlerine ateş açmakla suçlanan bir kişi 3 yıl hapis cezasına çaptırıldı.
Irak Yüksek Yargı Konseyi Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’taki Cumhuriyet Köprüsü üzerinde hem güvenlik güçleri hem de protestoculara elindeki tabancayla ateş açan kişinin Risafa Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Protestocular tarafından yakalanan ve güvenlik güçlerine teslim edilen kişinin trafik polisi olduğu öğrenildi.
Öte yandan başkentte protestocuların merkezi haline gelen Tahrir Meydanı’na protestocuların akımı devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce öğrenci protestoculara destek vermek amacıyla meydana doğru yürüdü.
Hükmet tesisleri, ABD Büyükelçiliği ve diğer yabancı misyonların bulunduğu korumalı Yeşil Bölge’ye giden 3 köprüyü geçmeye çalışan protestocuları dağıtmak için güvenlik güçlerinin gaz bombası kullanması nedeniyle 10 kişinin gazdan etkilendiği bildirildi. Güneyde ise Kerbela kentindeki esnaflar protestolara destek için iş yerlerini açmazken, Zikar kentinde yüzlerce öğrencinin katılımıyla protestolar yapıldı.
Irak’ta 1 Ekim’den bu yana başlayan hükümet protesto gösterilerinde, Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre 300’den fazla kişi hayatını kaybederken 15 bine yakın kişi de yaralandı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC’in en büyük ikinci petrol üreticisi olan Irak, dünyadaki en büyük ham petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıl 100 milyar dolardan fazla petrol geliri elde edilmesine rağmen, ülkede yoksulluk ve işsizlik her gün artıyor. Bunun yanı sıra altyapısı neredeyse yok olan ülkede kamu hizmetleri yoksunluğu halkı öfkelendirdi.

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