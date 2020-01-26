Irak’ta Protestoculara Müdahale

Irak güvenlik güçleri Pazar günü düzenlenen protesto gösterilerini dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı.

Güvenlik güçleri ülke genelinde göstericilerin kamplarını dağıtmaya çalıştı, göstericilerin taşlarla ve molotof kokteyliyle karşılık vermesinin ardından havaya ateş açtı. Başkentte en az 14, Nasıriye kentindeyse en az 17 kişi yaralandı.

Göstericiler yolsuzlukla suçladıkları yöneticilerin iktidarı terk etmesini ve başta İran olmak üzere ülkeye yabancı müdahalenin sona ermesini istiyor. 2003’te Saddam Hüseyin’in devrilmesi ve Irak’ın ABD tarafından işgal edilmesinden bu yana ülkede devlet kadroları Şii’lerin egemenliğinde.

Şii din adamı Mukteda El Sadr, Pazar günü için Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği önünde ve diğer kentlerde gösteri çağrısı yapmıştı, ancak daha sonra ‘‘iç kargaşadan kaçınma’’ nedeniyle bu gösteriler iptal edildi.

Cuma günüyse on binlerce kişi Irak’taki ABD askeri varlığına karşı sokağa çıkmıştı. İranlı komutan Kasım Süleymani’nin Irak’ta ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi yönünde gösteriler yeniden tetiklendi. Irak parlamentosu da ABD askerlerinin ülkeden çıkartılması yönünde bağlayılıcılığı olmayan bir tavsiye kararı almıştı.