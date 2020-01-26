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Irak’ta Protestoculara Müdahale

26.01.2020 19:09 | Son Güncelleme

Irak güvenlik güçleri Pazar günü düzenlenen protesto gösterilerini dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı. Olaylarda yaralananlar oldu. Göstericiler iktidardakileri ve ülkeye yönelik yabancı müdahalesinin sona ermesini istiyor

Irak güvenlik güçleri Pazar günü düzenlenen protesto gösterilerini dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı.

Güvenlik güçleri ülke genelinde göstericilerin kamplarını dağıtmaya çalıştı, göstericilerin taşlarla ve molotof kokteyliyle karşılık vermesinin ardından havaya ateş açtı. Başkentte en az 14, Nasıriye kentindeyse en az 17 kişi yaralandı.

Göstericiler yolsuzlukla suçladıkları yöneticilerin iktidarı terk etmesini ve başta İran olmak üzere ülkeye yabancı müdahalenin sona ermesini istiyor. 2003’te Saddam Hüseyin’in devrilmesi ve Irak’ın ABD tarafından işgal edilmesinden bu yana ülkede devlet kadroları Şii’lerin egemenliğinde.

Şii din adamı Mukteda El Sadr, Pazar günü için Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği önünde ve diğer kentlerde gösteri çağrısı yapmıştı, ancak daha sonra ‘‘iç kargaşadan kaçınma’’ nedeniyle bu gösteriler iptal edildi.

Cuma günüyse on binlerce kişi Irak’taki ABD askeri varlığına karşı sokağa çıkmıştı. İranlı komutan Kasım Süleymani’nin Irak’ta ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi yönünde gösteriler yeniden tetiklendi. Irak parlamentosu da ABD askerlerinin ülkeden çıkartılması yönünde bağlayılıcılığı olmayan bir tavsiye kararı almıştı.

Bağdat’ta ve Irak’ın güneyinde milyonlarca destekçisi olan Sadr, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Irak’ta hükümet karşıtı gösterilere katılımını azaltacağını söylemişti.

Ancak göstericiler eylemlerinde kararlı. Bağdat’ta adını vermek istemeyen bir gösterici Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ‘‘Mukteda Sadr’ın ya da başka bir siyasetçinin fikrimizi değiştireceğini sanmıyorum. Gösteri yapıyoruz çünkü bir hedefimiz var’’ diye konuştu.

Sadr’ın destekçileri gösterileri destekliyor ve zaman zaman güvenlik güçlerinin saldırılarından göstericileri koruyordu. Ancak Sadr’ın açıklamasının ardından destekçileri göstericilerin kamplarından çekilmeye başladı.

Güvenlik güçleri de Sadr destekçilerinin çekilmesinin ardından Bağdat’ın Tahrir Meydanı çevresindeki bariyerleri kaldırdı. Göstericiler Tahrir Meydanı’nda aylardır kamp kuruyor.

Pazar günü erken saatlerde yüzlerce üniversite öğrencisi Tahrir Meydanı’nda toplanarak ABD ve İran karşıtı sloganlar attı.

Nasıriye gösterilerinde ise güvenlik güçlerine ait iki araç ateşe verildi. Yüzlerce gösterici kentteki önemli köprülerde kontrolü ele geçirdi.

Güneydeki Basra kentindeyse 2 binden fazla öğrenci kamp kurdu.

Kerbela, Necef ve Divaniye kentlerinde de aylardır süren eylemler devam ediyor.

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