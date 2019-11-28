Irak'ta protestolar - Başbakan, en az 22 göstericinin ölümü sonrası Nasiriye'deki komutanı görevden aldı

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi, ülkenin güneyindeki Nasiriye kentinde görevlendirdiği komutan Cemil Şumari'yi, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 22 göstericinin hayatını kaybetmesinin ardından görevden aldı.

Irak Devlet Televizyonu, Şumari'nin, düzenin tesisi için Nasıriye'ye gönderilmesinden birkaç saat sonra görevden alındığını duyurdu.

Güvenlik güçleri bugün Nasiriye'de protestocuların günlerdir işgal ettiği bir köprüyü boşaltmak için gerçek mermiyle ateş açmışlardı.

Olayda onlarca kişi de yaralanmıştı.

BBC İzleme Servisi'nin bölge basınından derlediği bilgilere göre Nasıriye'nin de içinde bulunduğu Zikar vilayetinin valisi Adil el Dakili, Başbakan Adil Abdül Mehdi'ye "Vilayette kan gölüne yol açan sorumluları görevden alıp sorumluları soruşturmazsan istifa edeceğim" dedi. Bunun üzerine Başbakan, komutan Cemil Şumari'yi görevden aldı.

Şehirdeki bir güvenlik kaynağı, protestocuların bir polis karakolunu ateşe verdiğini aktardı.

Necef kentinde ise İran Konsolosluğu ateşe verildi. Göstericiler "İran, Irak'tan defol!" şeklinde sloganlar attı.