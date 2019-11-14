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Irak'ta Protestolar Devam Ederken Ölü Sayısı Da Artıyor

14.11.2019 12:23 | Son Güncelleme

Bağdat’ta devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 protestocu hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı

Irak'ta Protestolar Devam Ederken Ölü Sayısı Da Artıyor

Bağdat’ta devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 protestocu hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı. Ölen göstericilerden biri başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Diğer göstericinin de polis tarafından atılan bir patlayıcının şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi.

Tahrir Meydanı’nda devam eden protestolarda polisin göstericilere,gerçek ve plastik mermiler ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ifade ediliyor.

Hastanelere kaldırılan çok sayıda kişinin de biber gazından etkilendiği ya da plastik mermilerle vurulduğu belirtiliyor.

Polisin Perşembe sabah saatlerinden itibaren göstericilere karşı müdahalesini yoğunlaştırdığı da gelen haberler arasında.

Ülkede 1 Ekim tarihinde yolsuzluklar, işsizlik ve temel hizmetlerden yoksunlupu protesto etmek adına başlatılan gösterilerde şimdiye kadar 300’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Adil Abdül Mehdi hükümeti protestocuların bir takım taleplerini yerine getireceğini açıklaması ülkede tansiyonun düşmesine yetmedi. Ülkenin önde gelen siyasi figürlerinden Sadr grubu lideri Mukteda El Sadr da bir süre önce hükümete olan desteğini çekerek Mehdi hükümetinin görevi bırakmasını istemişti.

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