Irak’ta protestolar devam ediyor

Irak hükümetinin ülkedeki protestoları yatıştırmak için aldığı reform kararlarını yetersiz bulunan protestocular Ekim ayında başlayan protestolarını devam ettiriyor. En şiddetli protestoların devam ettiği başkent Bağdat’ta Hellani Meydanı’nda uyarılara rağmen güvenlik güçleri yine gaz bombası ve gerçek mermi kullandı. Başkentin göbeğindeki meydanda toplanan protestocular güvenlik güçlerinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken gaz bombasından etkilenen 15 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Aktivistler, güvenlik güçlerinin protestocuları Yeşil Bölge karşısındaki Tahrir Meydanı’nda tutmaya çalıştığını ileri sürdü. Başkentte roket saldırısı

Bağdat’taki protestolar sürerken başkente roket saldırısı düzenlendi. Irak Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, başkentin kuzeyindeki bir halk pazarı ile okula birer Grad roketi düştüğü, saldırının sadece maddi hasara yol açtığı belirtildi. Saldırganların yakalanması için güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı aktarıldı.

Güney illeri ayakta

Protesto gösterilerinin devam ettiği güney illerinden Zikar’da ise gece boyunca süren protestolarda yaklaşık 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Kente bir yandan askeri sevkıyat yapılırken, protestocular devlet kanalı İrakiye TV’yi kapatmak için binaya doğru yürüdü. İrakiye TV’nin protestolarla ilgili yayınını eleştiren göstericiler kanalı kapatmak için binanın önünde toplanırken güvenlik güçleri barikat kurdu. Zikar’daki protestoları dağıtmak için çok miktarda gaz bombasının kullanılması çevredeki hastaneleri etkiledi. Misan’da ise protestocular Misan Üniversitesini bastı. Üniversite binasına giren protestocular "Sivil itaatsizlik” yazan pankartlar taşıdı. Öğretmenler de katılacak

Protesto gösterilerine Irak Öğretmenler Sendikası’ndan destek geldi. Irak Öğretmenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde yarından itibaren grevin başlaması çağrısında bulunuldu. Öğretmenler Sendikası geçen Mart ayında yaklaşık bir hafta grev yapmıştı. Adalet Bakanlığı: “Üzüntü duyuyoruz”

Öte yandan Irak Adalet Bakanlığı protesto gösterilerindeki can kayıplarından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek olayları “Münferit” olarak nitelendirdi. Adalet Bakanı Faruk Emin Osman meydana gelen can kayıpların “Münferit ihlaller” sonucu yaşandığını belirterek olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Irak Anayasasının gösteri hakkını tanıdığına dikkat çeken Osman, göstericilere orantısız güç kullanılmasını reddettiklerini söyledi.