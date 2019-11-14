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Irak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

 Irak'ta Ekim ayının başından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında, protestocular yine sokaklardaydı.

Güvenlik güçlerinin, protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başkent Bağdat'ta protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı ve güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale ettiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin, Al Khalani Meydanı civarındaki binalarda bulunan protestoculara fırlattığı göz yaşartıcı gaz fişeklerinin isabet ettiği 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca protestocuların, Al Khalani civarı tarafından Tahrir Meydanı'na ilerlemeye çalışan güvenlik güçlerinin meydana girişine izin vermedikleri belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocuların Basra yakınlarındaki Mutenna şehrinde de protestolarına devam ettiği görüldü.

Daha önce de protestocular, protestoların sonlandırılması için taleplerini yayınlayarak, ülkede sistemin yeniden kurulmasını talep etmişlerdi.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
ırak protesto

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