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Irak'ta protestolar - Göstericiler Necef'teki İran konsolosluk binasını ateşe verdi

28.11.2019 10:40 | Son Güncelleme

Sokak gösterilerinin yaklaşık iki aydır devam ettiği Irak'ın Necef kentinde hükümet karşıtı göstericiler, ülkedeki İran etkisini protesto etmek amacıyla İran konsolosluk binasını ateşe verdi. Bina alevler içerisinde yanarken, göstericiler "İran, Irak'tan defol!" sloganları attı.

Irak'ta protestolar - Göstericiler Necef'teki İran konsolosluk binasını ateşe verdi

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde hükümet karşıtı göstericiler, ülkedeki İran etkisini protesto etmek amacıyla İran konsolosluk binasını ateşe verdi.

Bina alevler içerisinde yanarken, göstericiler "İran, Irak'tan defol!" sloganları attı.

Konsolosluk çalışanlarının, bina protestocular tarafından basılmadan kısa süre önce kaçmayı başardığı belirtildi.

Yaklaşık üç hafta önce Kerbela'daki İran konsolosluk binası da Iraklı protestocuların saldırısına uğramıştı.

Irak'ta iki aydır devam eden sokak gösterilerinde şu ana kadar en az 344 kişi hayatını kaybetti.

Gösterilere katılan protestocular yolsuzlukların sonlandırılmasını, daha fazla istihdam ve daha iyi kamu hizmetleri talep ediyor.

Gösteriler daha çok ülkenin güney bölgelerinde ve başkent Irak'ta yoğunlaşmış durumda.

Protestocular Irak hükümetinin Tahran'ın etkisi altında olduğunu da söylüyor ve İran'ın ülkenin iç işlerinden elini çekmesi gerektiğini savunuyor.

Konsolosluk çalışanları bina basılmadan kısa bir süre önce kaçmayı başardı.

Son durum ne?

Necef'teki gösterilerde her ne kadar polis kalabalıklara müdahale etmeye çalıştıysa da, protestocular polis kordonunu kırarak İran konsolosluk binasına ulaşmayı başardı.

İran ve Irak içerisindeki Şii gruplar, protestoculara talep edilen değişim çağrılarının yasal yollar kullanılarak yapılması gerektiğini söylüyor.

Tahran yönetimi, Batılı ülkelerin Irak'taki gösterileri kışkırttığını da iddia ediyor.

Salı günü saatlerinde Kerbela'daki sokak gösterilerine müdahale eden güvenlik güçleri protestoculara ateş açmış ve iki kişi hayatını kaybetmişti.

Çarşamba günü ise başkent Bağdat ve Basra kentinde ikişer kişi polisin açtığı ateş sonucu öldü.

Basra'daki göstericiler memurların işyerlerine girişini engellemek için kamu binalarının etrafına barikatlar kurmuştu.

Protestocular neden sokaklarda?

Bir yıldan biraz daha uzun süredir iktidarda olan Başbakan Adil Abdülmehdi, geçen yıl reform sözleri vermiş olsa da vaat edilen reformlar hayata geçirilmiş değil.

1 Ekim'de yüksek işsizliği protesto için sokaklara çıkan genç Iraklılar, ülkede yolsuzluğun da yaygın olduğunu iddia ediyordu.

Başkent Bağdat'ta başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin önemli bir kısmına yayılmış durumda.

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