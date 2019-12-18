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Irak'ta protestolar: Kadınların sesleri Bağdat duvarlarından yankılanıyor

18.12.2019 12:48 | Son Güncelleme

Irak'ın başkenti Bağdat sokaklarında protesto gösterileri düzenlenirken, kadınlar da seslerini duvarları süsledikleri resimlerle duyuruyor. Başkentin hemen her sokağında kadınları temsil eden ve kadınlar tarafından yapılan duvar resimleri var.

Irak'ta protestolar: Kadınların sesleri Bağdat duvarlarından yankılanıyor

Ekim ayından bu yana Irak genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Toplumun hemen her kesiminden gruplar sokaklara dökülürken, geleneksel olarak ataerkil bir yapıya sahip olan ülkede kadınlar sokakların yanı sıra seslerini duvarlara yansıttıkları resimlerle duyuruyor.

Başkent Bağdat'ın hemen her köşesindeki duvarlarda hükümet karşıtı isyanın resmi var.

Bağdat'ta duvar resmi

Bağdat'ta duvar resmi

Bağdat'ın Tahrir Meydanı protesto gösterilerinin merkezi oldu. Meydan ayrıca yaratıcı gençlerin de kendilerini duvar resimleriyle anlattıkları bir yer dönüştü.

Kadınların gücünü konu edinen duvar resimleri protestoların da görsel temsili oldu.

Bağdat'ta duvar resmi

Çoğu kadınlar tarafından yapılan bu duvar resimleri, kadınların da ülke geleceğinde aktif bir rol oynamak istediklerini gösteriyor.

Bağdat'ta duvar resmi

Bağdat'ta duvar resmi

Bağdat'ta duvar resmi

Irak'taki gösterilerde 400'den fazla kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildiriliyor.

Bağdat'ta duvar resmi

Irak'ta geçmişte düzenlenen siyasi protesto gösterilerinde kadınlar daha geri planda duruyordu. Ama Ekim ayından bu yana düzenlenen gösterilerde ise ön saflarda yer aldılar.

Bağdat'ta duvar resmi

Bağdat'ta duvar resmi

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