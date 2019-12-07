Irak'ta protestolar: Kimliği belirsiz kişiler göstericilere ateş açtı, ordu asker konuşlandırma kararı aldı

Irak ordusu, başkent Bağdat'ta Cuma akşamı kimliği belirlenemeyen kişilerin hükümet karşıtı protesto gösterilerine saldırısının ardından, göstericileri korumak için kente asker konuşlandıracağını açıkladı. 2 aydır süren protesto gösterilerinin merkezi olan Tahrir Meydanı'nda toplanan kalabalığa ateş açılması ve bıçaklama vakaları neticesinde 3'ü polis memuru olmak üzere en az 19 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 70 kişinin de yaralandığını açıkladı. Başbakan Adil Abdülmehdi, ülkenin dört bir yanındaki protestoların ardından 29 Kasım'da istifa ettiğini duyurmuştu. Haber ajansları, şiddet olaylarının, protesto gösterilerinin başladığı Ekim ayından beri en kanlı olaylardan biri olduğunu kaydediyor. Güvenlik güçleri, göstericilere saldıran kişilerin kimliklerini belirleyemediklerini açıkladılar. Irak'ta güvenlik güçlerinin sert şekilde müdahale ettiği protestolarda şimdiye kadar 400'den fazla gösterici hayatını kaybetti. Onlarca güvenlik görevlisinin de protestolarda yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Abdülmehdi'nin istifasının ardından yeni başbakanın belirlenmesi için çalışmalar başladı. Abdülmehdi'nin istifasında etkili olan Şii din adamı Ayetullah Ali Sistani Cuma günü, İran'ı kastederek, ülkenin yeni başbakanı seçilirken dış müdahalenin olmaması gerektiğini söyledi. Sistani, başta ABD olmak üzere İran da dâhil küresel ve bölgesel güçlerin Irak politikası üzerinde etkin rol oynamasına karşı çıkıyor. Sistani'nin açıklamaları, üst düzey bir İranlı komutanın, Şii İran'ın çıkarlarına uygun bir hükümet kurulması için Bağdat'ta görüşmeler yürüttüğü haberleri üzerine geldi. Irak'taki en önemli Şii dini lider olan Sistani, barışçıl protestoculara müdahaleyi eleştirmiş, protestoculara da şiddet olaylarına başvurmamaları çağrısında bulunmuştu. Tahran'ın görevde kalmaya devam etmesi için çabaladığı bilinen Abdülmehdi'nin istifası, İran'a bir darbe olarak yorumlanıyor. Ülkede protestolar 1 Ekim'de işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetlerinden dolayı hükümete istifa çağrısıyla başlamış; göstericilerin öfkesi zaman içerisinde ülkenin iç işlerine karışmakla suçladıkları İran'a yönelmişti.