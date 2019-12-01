HABER

Irak'ta protestolar: Parlamento başbakanın istifasını kabul etti

01.12.2019 18:08 | Son Güncelleme

Irak Parlamentosu, ülkede iki aydır süren protestolar nedeniyle istifasını sunan Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifasını kabul etti. Ancak ülkedeki gösteriler sürüyor. Parlamento'nun 'istifa oturumu' sırasında Bağdat'taki gösterilerde bir kişi daha öldü. Yedi göstericinin ölümünden sorumlu tutulan bir polise ise idam cezası verildi.

Irak'ta protestolar: Parlamento başbakanın istifasını kabul etti

Irak Parlamentosu, Başbakan Adil Abdül Mehdi'nin istifasını kabul etti. Ancak ülkedeki gösteriler sürüyor. Parlamento'nun 'istifa oturumu' sırasında Bağdat'taki gösterilerde bir kişii daha öldü.

Başbakan Abdül Mehdi, hükümetin çağrısıyla olağanüstü toplanan Irak Parlamentosu'nda istifa dilekçesini okurken, ülkedeki en önemli Şii dini merci olan Ayetullah Ali Sistani'nin istifa çağrısına uyarak bu kararı aldığını söyledi.

Ülkede iki aydır süren protestolarda 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Göstericiler, ülke yönetimindekileri yolsuzlukla suçlarken, kamu hizmetindeki aksamalar ve artan işsizliğe de tepkiler var.

Protestolarda ölü sayısı artınca Şii dini lider Ayetullah Sistani de parlamentodan Başbakan Abdül Mehdi'ye olan desteğini çekmesi çağrısını yaptı.

Başbakan istifasını sunsa da protestolar devam ediyor.

Şii nüfusun yoğun olduğu güney kentlerinde, başkent Bağdat'ta ve Musul'da siyah giyinen yüzlerce öğrenci sokaklardaydı.

Parlamento'nun oturumu başlamadan hemen önce Bağdat'ta bir gösterici daha hayatını kaybetti.

Bağdat

"Hükümet taleplerimizi dinlemeli"

2003'teki ABD öncülüğünde gerçekleşen işgalden beri en büyük protesto dalgası olarak görülen gösterilerde komşu İran'a da tepkiler var. Protestocular Tahran'ı, Irak siyasetini yönlendirmekle suçluyor..

Bağdat'taki Tahrir Meydanı'na Fransız AFP haber ajansına konuşan bir gösterici, "Abdül Mehdi görevi bırakmalı. Milletvekilleri de. İran da ülkeden çekilsin" diye konuştu.

Musul'daki gösterilere katılan Diş Hekimliği Öğrencisi Zehra Ahmed de diğer kentlerde hayatını kaybeden protestocularla dayanışma için sokağa çıktığını belirtip, "Göstericiler temel insan hakları için yürüyor. Hükümet bu talepleri protestoların daha en başında dinlemeliydi" dedi.

Bir polise idam cezası

Gösterilere katılan Musullu öğrencilerden Hüseyin Kader ise ülkedeki Şii ve Sünni halkların aynı taleplerde birleştiğini ifade ederken, "Hükümetin artık bu talepleri dinlemesi gerektiğini" söyledi.

Yedi göstericinin ölümünden sorumlu tutulan bir polis memuru idama mahkum edilirken, başka bir polis memuru da 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

PARTNERBomba iddia! 'Amerikalı bir kadınla evli'Bomba iddia! 'Amerikalı bir kadınla evli'
New Orleans’ta Silahlı SaldırıNew Orleans’ta Silahlı Saldırı
Yeni AB Komisyonu resmen göreve başladıYeni AB Komisyonu resmen göreve başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

Irak'ta Başbakan Abdulmehdi’nin istifası kabul edildi

İstifası kabul edildi! Açıklama geldi

Rusya’da otobüs kazasında ölü sayısı 15’e yükseldi

Korkunç görüntüler! Ölü sayısı yükseldi

Hollanda’daki bıçaklı saldırıda bir şüpheli tutuklandı

Hollanda’daki bıçaklı saldırıda bir şüpheli tutuklandı

Rusya'da öğretmen ile öğrenci tekme- tokat kavga etti

Öğretmen ile öğrenci tekme- tokat kavga etti

Londra'daki saldırının detayları belli oluyor! 'Kahraman' katil çıktı

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.