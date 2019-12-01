Irak'ta protestolar: Parlamento başbakanın istifasını kabul etti

Parlamento'nun oturumu başlamadan hemen önce Bağdat'ta bir gösterici daha hayatını kaybetti.

Şii nüfusun yoğun olduğu güney kentlerinde, başkent Bağdat'ta ve Musul'da siyah giyinen yüzlerce öğrenci sokaklardaydı.

Başbakan istifasını sunsa da protestolar devam ediyor.

Protestolarda ölü sayısı artınca Şii dini lider Ayetullah Sistani de parlamentodan Başbakan Abdül Mehdi'ye olan desteğini çekmesi çağrısını yaptı.

Göstericiler, ülke yönetimindekileri yolsuzlukla suçlarken, kamu hizmetindeki aksamalar ve artan işsizliğe de tepkiler var.

Başbakan Abdül Mehdi, hükümetin çağrısıyla olağanüstü toplanan Irak Parlamentosu'nda istifa dilekçesini okurken, ülkedeki en önemli Şii dini merci olan Ayetullah Ali Sistani'nin istifa çağrısına uyarak bu kararı aldığını söyledi.

Irak Parlamentosu, Başbakan Adil Abdül Mehdi'nin istifasını kabul etti. Ancak ülkedeki gösteriler sürüyor. Parlamento'nun 'istifa oturumu' sırasında Bağdat'taki gösterilerde bir kişii daha öldü.

"Hükümet taleplerimizi dinlemeli"

2003'teki ABD öncülüğünde gerçekleşen işgalden beri en büyük protesto dalgası olarak görülen gösterilerde komşu İran'a da tepkiler var. Protestocular Tahran'ı, Irak siyasetini yönlendirmekle suçluyor..

Bağdat'taki Tahrir Meydanı'na Fransız AFP haber ajansına konuşan bir gösterici, "Abdül Mehdi görevi bırakmalı. Milletvekilleri de. İran da ülkeden çekilsin" diye konuştu.

Musul'daki gösterilere katılan Diş Hekimliği Öğrencisi Zehra Ahmed de diğer kentlerde hayatını kaybeden protestocularla dayanışma için sokağa çıktığını belirtip, "Göstericiler temel insan hakları için yürüyor. Hükümet bu talepleri protestoların daha en başında dinlemeliydi" dedi.

Bir polise idam cezası

Gösterilere katılan Musullu öğrencilerden Hüseyin Kader ise ülkedeki Şii ve Sünni halkların aynı taleplerde birleştiğini ifade ederken, "Hükümetin artık bu talepleri dinlemesi gerektiğini" söyledi.

Yedi göstericinin ölümünden sorumlu tutulan bir polis memuru idama mahkum edilirken, başka bir polis memuru da 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

