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Irak’ta Protestolar Sürerken Başbakan’dan 'Hata' İtirafı

09.11.2019 19:34 | Son Güncelleme

Irak’ta haftalar önce başlayan kitlesel protestolar devam ederken, Başbakan Adil Abdülmehdi siyasi partilerin ülkenin yönetiminde ‘hata yaptığını’ söyledi

Irak’ta Protestolar Sürerken Başbakan’dan 'Hata' İtirafı

Irak’ta haftalar önce başlayan kitlesel protestolar devam ederken, Başbakan Adil Abdülmehdi siyasi partilerin ülkenin yönetiminde ‘hata yaptığını’ söyledi. Seçim sisteminde ve diğer alanlarda reform vaadinde de bulunan Başbakan Abdülmehdi’nin açıklamaları, Bağdat’ta birçok köprüyü protesto amaçlı kapatan göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı sırada geldi.

Abdülmehdi Cumartesi günü yaptığı açıklamasında, “Siyasi güçler ve partiler tüm demokratik sistemler için önemli kurumlardır. Çok büyük fedakarlıklarda bulundular ancak birçok hata da yaptılar” şeklinde konuştu.

Önceki tutumuna göre, kendisinin istifasını talep eden göstericilerle daha uzlaşma yanlısı bir yaklaşım sergileyen Abdülmehdi protestoların siyasi gruplara ve hükümete reform için baskı yapma konusunda etkili olduğuna vurgu yaptı.

Öte yandan başbakan, haftalar önce Bağdat’ta patlak veren ve ülkenin diğer büyük kentlerine da yayılan kitlesel eylemlerin gündelik hayatı olumsuz etkilememesi gerektiği mesajını verdi. Abdülmehdi, “Devam eden protestolar, normal hayata dönüşü de mümkün kılmalı ki meşru olan talepler yerine getirilebilsin” dedi.

Ekim ayının başından bu yana devam eden gösterilere katılan onbinlerce kişi hükümetin istifasını, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele için adım atılmasını talep ediyor.

Bağdat başta olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu en az 280 kişi hayatını kaybetti. Polis, göstericilere karşı biber gazı ve ses bombasının yanısıra gerçek mermiyle de karşılık veriyor.

Güvenlik güçlerinin haricinde bazı silahlı sivil grupların da göstericilere ateş açtığı yönündeki suçlamalar karşısında Başbakan Abdülmehdi sözkonusu grupların silah temin etmesinin yasaklanacağını söyledi.

Ülkenin üst düzey Şii dini yetkilisi Ayetullah Ali El Sistani de iktidardaki güçlere seslenerek kriziden bir an önce barışçı bir şekilde çıkılması için bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

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