Irak’ta Protestolar Sürerken Başbakan’dan 'Hata' İtirafı

Irak’ta haftalar önce başlayan kitlesel protestolar devam ederken, Başbakan Adil Abdülmehdi siyasi partilerin ülkenin yönetiminde ‘hata yaptığını’ söyledi. Seçim sisteminde ve diğer alanlarda reform vaadinde de bulunan Başbakan Abdülmehdi’nin açıklamaları, Bağdat’ta birçok köprüyü protesto amaçlı kapatan göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı sırada geldi.

Abdülmehdi Cumartesi günü yaptığı açıklamasında, “Siyasi güçler ve partiler tüm demokratik sistemler için önemli kurumlardır. Çok büyük fedakarlıklarda bulundular ancak birçok hata da yaptılar” şeklinde konuştu.

Önceki tutumuna göre, kendisinin istifasını talep eden göstericilerle daha uzlaşma yanlısı bir yaklaşım sergileyen Abdülmehdi protestoların siyasi gruplara ve hükümete reform için baskı yapma konusunda etkili olduğuna vurgu yaptı.

Öte yandan başbakan, haftalar önce Bağdat’ta patlak veren ve ülkenin diğer büyük kentlerine da yayılan kitlesel eylemlerin gündelik hayatı olumsuz etkilememesi gerektiği mesajını verdi. Abdülmehdi, “Devam eden protestolar, normal hayata dönüşü de mümkün kılmalı ki meşru olan talepler yerine getirilebilsin” dedi.