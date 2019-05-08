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Irak'ta ramazanın vazgeçilmezi şerbetler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

Süleymaniye'de her ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da iftarlarda en çok tüketilen içeceklerin başında geleneksel şerbetler geliyor

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde ramazan ayının vazgeçilmez içecekleri arasında sayılan şerbetler yoğun ilgi görüyor.

Ülkede havaların ısınmasıyla sofralardaki yerini alan geleneksel şerbetler, her ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da iftarlarda en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor.

Süleymaniyeliler pek çok çeşit arasında özellikle üzüm şerbetini tercih ediyor.

Kentte esnaflık yapan Sıddık Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında halkın şerbetlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Ramazanın girmesiyle siparişleri yetiştirmekte zorluk çektiklerini anlatan Muhammed, "Ramazandaki satışlarımız diğer aylardaki satışlarımıza göre çok daha fazla. Ramazanda normal günlerde sattığımız şerbetin neredeyse 10 katından daha fazla satıyoruz." dedi.

Muhammed ayrıca ramazanda çok yoğun çalıştıklarını vurguladı.

Gece geç saatlerde şerbet yapımına başladıklarını ve sabah da toptan satışları gerçekleştirdiklerini anlatan Muhammed, öğle saatlerinden iftara kadar olan vakitte ise perakende satışların sürdüğünü dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Ramazan şerbet

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