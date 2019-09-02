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Irak'ta Saddam Hüseyin rejiminin katlettiği Türkmenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 22:06 | Son Güncelleme

Irak'ta Saddam Hüseyin rejiminin katlettiği Türkmenler anıldı

ERBİL (AA) - Irak’ın Erbil kentinde 31 Ağustos 1996'da devrik lider Saddam Hüseyin'e bağlı ordu güçleri tarafından öldürülen 48 Türkmen için anma töreni yapıldı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı binasında düzenlenen törene, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Ataşesi Seçkin Özbek, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Tahir Kahveci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an tilavetinin ardından konuşma yapan IKBY Bölge Bakanı Maruf, "1996'da burada olan siyasi çekişmelerden ve siyasi partiler arasındaki çatışmalardan dolayı hiçbir taraf olmadan bize bu katliam ve haksızlık yapıldı." dedi.

Siyasi partiler arasındaki çekişmeleri fırsat bilen devrik lider Saddam Hüseyin'in ordu güçleri tarafından Türkmenlerin önce alıkonulduğunu, ardından da katledildiğini belirten Maruf, o insanların sadece Türkmen olduğu için öldürüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Ataşesi Özbek de gerçekleştirilen bu katliamın Irak'ın asli unsurlarından biri olan Türkmenlere yönelik katliamlardan yalnızca biri olduğunu ifade etti.

Türkmenlerin Irak'ın bütünlüğü ve istikrarı yolunda geçmişten günümüze gereken fedakarlığı gösterdiğini dile getiren Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkmenlerin haklarını gasbetmeye çalışanların Irak'a huzur getirmediğini tarih defalarca kanıtlamıştır. Bundan yola çıkarak Türkmenlerin huzurunun Irak'ın huzuru için de vazgeçilmez olduğu artık anlaşılmıştır. Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı bunca acının ardından Irak'ta her kesim tarafından uzlaşmacı bir tutum sergilenmesi gerekir. Irak'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çok kültürlü yapının korunması ve refah dolu bir geleceğe ulaşılması için gayret gösterilmesi zaruri görünüyor."

Özbek, Türkiye'nin Irak'ın her bölgesinde güvenliğin ve istikrarın tesisinden yana olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından köprü vazifesi olarak Türkmenlere yönelik desteğin süreceğini kaydetti.

Anma töreni, tiyatro oyununun ardından sona erdi.

- Türk Kızılay'dan destek

Türk Kızılay, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına 50 koli giysi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Tahir Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay olarak Erbil'deki Türkmen şehitlerin yanında olduğumuzu göstermek için 50 şehit ailesine giyim yardımı takdim ettik." ifadelerini kullandı.

Irak'ta dönemin devlet başkanı Saddam Hüseyin'e bağlı ordu güçleri, 31 Ağustos 1996'da Erbil'deki ITC binasına girerek, aralarında siyasetçilerin de olduğu 48 Türkmen'i bilinmeyen bir yere götürmüş, alıkonulan Türkmenler daha sonra aynı güçler tarafından öldürülmüştü.

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