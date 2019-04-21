Irak'ta Saddam resimli saatten dolayı gözaltı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta ülkenin devrik lideri Saddam Hüseyin'in resminin bulunduğu kol saati satan bir kişi emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Bağdat Necde Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ali Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine devrik lider Saddam'ın resminin bulunduğu kol saati satan bir kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Hüseyin, saat satıcısının Bağdat'ın batısındaki Üniversite Mahallesi'nde yakalandığını ve oradaki polis merkezinde tutulduğunu kaydetti.

Iraklı Hukuk Uzmanı Tarık Harib ise bu tür gerekçelerle yakalanan kişilere mahkemenin 6 aydan fazla ceza vermediğini söyledi.

Saddam Hüseyin, Irak'ın ABD tarafından işgal edilmesinden 3 yıl sonra 2006'da idam edilmiş ve liderliğini yaptığı Baas Partisi ülkede yasaklanmıştı.

ABD öncülüğünde 2005 yılında hazırlanan Irak Anayasasına göre, Baas Partisi ve Saddam propagandası yapmak veya ona ait herhangi bir belge taşımak suç kabul ediliyor.

Son olarak geçen yıl ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bir kutlama sırasında Saddam'ın portresini taşıyan 3 öğrenci okuldan atılıp haklarında dava açılmıştı.

