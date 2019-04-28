Irak'ta Sadr yanlılarından Bahreyn Büyükelçiliği önünde gösteri

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Sadr Hareketinin lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife'nin açıklamalarına tepki amacıyla başkent Bağdat'taki Bahreyn Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Sadr'ın ofisi tarafından yapılan çağrıya karşılık veren yüzlerce kişi, elçilik binası önünde toplanarak Al Halife'nin, Sadr'a yönelik açıklamalarını protesto etti. Güvenlik güçleri, elçilik binası önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ülkenin güneyindeki Necef kentinde de bir grup din adamı Bahreyn'in Necef Konsolosluğu önünde gösteri düzenlemişti.

Sadr, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Bahreyn, Yemen ve Suriye'de savaşın son bulmasını ve buralardaki iktidar sahiplerinin acilen görevlerini bırakmasını" istemişti.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife ise Sadr'ın bu açıklamalarına tepki göstererek kendisini, İran'ın ülkesindeki nüfuzuna sessiz kalmakla eleştirmiş, Sadr için "aptal" ve "otoriter" ifadelerini kullanmıştı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Sadr'ın açıklaması üzerine Irak'ın Bahreyn Maslahatgüzarı Nihad el-Ani'yi Bakanlığa çağırmıştı.

