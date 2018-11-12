HABER

Irak'ta sağlık çalışanlarına yönelik şiddette artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:42 | Son Güncelleme

Kerkük Sağlık Müdürü Veli Kerim: - ''Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet özellikle son yıllarda artmaya başladı'' - ''Devletten çalışanlarımızı korumasını istiyoruz'' - ''Basının da desteğine ihtiyacımız var''

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki sağlık kuruluşları ve hastanelerde görev yapan çalışanlara yönelik şiddetin arttığı belirtildi.

Kerkük Valiliği ve Uluslararası Kızılhaç örgütü Kerkük bürosu tarafından ortaklaşa düzenlenen bir panelde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçme arayışları ele alındı.

Kerkük Sağlık Müdürü Veli Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet özellikle son yıllarda artmaya başladı.'' dedi.

Sadece Kerkük'te değil Irak genelinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, tehdit ve fiziki saldırıların artmasının endişe verici olduğuna dikkati çeken Kerim, ''Devletten çalışanlarımızı korumasını istiyoruz. Devlet hastanelerinde çalışanları koruyan her hangi bir güvenlik personeli bulunmamaktadır.'' şeklinde konuştu.

Basının desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizen Kerim, ''Basının da desteğine ihtiyacımız var. Hep hasta ve refakatçıları mağdur gösteriliyor. Halbuki günlük olarak doktor ve diğer sağlık personelimiz saldırıya uğruyor.'' ifadesini kullandı.
\

- ''Doktorlar ülkeyi terk etmeye başladı''

Sürekli şiddete maruz kalmalarından dolayı çok sayıda doktorun memleketi terk etmeye başladığını belirten Kerkük Çocuk Hastanesi Müdürü Şahin Köprülü, ''Hasta tedavilerinde ortaya çıkan birtakım aksaklıklardan dolayı bazı doktorlar hasta yakınları tarafından ölüm tehditleri almaları üzerine ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar.'' şeklinde konuştu.

Ülkenin aşiret yapısının ağır bastığı bazı güney kentlerinde hastası vefat eden insanların ölüm karşılığında doktorlardan para aldıklarını da belirten Köprülü, trafik kazalarında yaralanan, doğum sırasında annesi veya bebekleri vefat eden hasta yakınlarının doktorlardan büyük miktarda para aldıklarını söyledi.

Devletin mutlaka bu çirkin duruma müdahale etmesi gerektiğini belirten Köprülü, aksi takdirde sağlık çalışanları tarafından eylem yapılacağını kaydetti.

PARTNERMilattan önce 6000'e ait kedi mumyaları bulunduMilattan önce 6000'e ait kedi mumyaları bulundu
İncirlik'teki 10 Kasım törenine ABD askerleri de katıldıİncirlik'teki 10 Kasım törenine ABD askerleri de katıldı
Alanya şehidini uğurladıAlanya şehidini uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük Sağlık Çalışanları Sağlık Müdürü Veli Kerim

En Çok Okunan Haberler

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.