Irak'ta sağlık çalışanlarına yönelik şiddette artış

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki sağlık kuruluşları ve hastanelerde görev yapan çalışanlara yönelik şiddetin arttığı belirtildi.

Kerkük Valiliği ve Uluslararası Kızılhaç örgütü Kerkük bürosu tarafından ortaklaşa düzenlenen bir panelde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçme arayışları ele alındı.

Kerkük Sağlık Müdürü Veli Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet özellikle son yıllarda artmaya başladı.'' dedi.

Sadece Kerkük'te değil Irak genelinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, tehdit ve fiziki saldırıların artmasının endişe verici olduğuna dikkati çeken Kerim, ''Devletten çalışanlarımızı korumasını istiyoruz. Devlet hastanelerinde çalışanları koruyan her hangi bir güvenlik personeli bulunmamaktadır.'' şeklinde konuştu.

Basının desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizen Kerim, ''Basının da desteğine ihtiyacımız var. Hep hasta ve refakatçıları mağdur gösteriliyor. Halbuki günlük olarak doktor ve diğer sağlık personelimiz saldırıya uğruyor.'' ifadesini kullandı.

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