Irak'ta Salgın Hastanesinde Yangın: En Az 50 Ölü

Irak’ın Nasıriye şehrinde COVID hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti 70’e yakın kişi de yaralandı. Hastanedeki yangının bir oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı belirtiliyor.

Hastanede yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmaları sürerken acil olarak kabine toplantısı yapan Başbakan Mustafa El Kazımi, Nasıriye şehrindeki sağlık ve sivil savuna yetkililerinin gözaltına alınması talimatı verdi. Yangın çıkan hastane yöneticileri de gözaltına alındı.

Hastanede yangın sonrası yoğun dumanın halen devam ettiği bunun da arama çalışmalarını zorlaştırdığı ifade ediliyor. Görgü tanıkları, hastanede Corona virüsü tedavisi gören hastaların büyük kısmının hastane içerisinde sıkışıp kaldıklarını kurtarma ekiplerinin de hastalara yoğun duman ve alevler nedeniyle ulaşamadığını anlatıyorlar.

Emniyet yetkilileri yangının bir oksijen tüpünün patlaması sonucunda başladığını belirtirken görgü tanıkları da güçlü bir patlama sesi duyduklarını ardından da hızla yayılan bir yangın başladığını söylüyorlar.

Irak’ta Nisan ayında da başkent Bağdat’taki bir pandemic hastanesinde oksijen tüpünün infilak etmesi sonucu yangın çıkmış ve en az 82 hasta hayatını kaybederken 110 kişi de yaralanmıştı.

Yetkililer dumanların da kontrol altına alınmasının ardından daha fazla sayıda hastanın cansız bedenine ulaşılabileceğini ve bu durumda can kaybı sayısının da artabileceğini belirtiyorlar.

Yangının ardından hastane önünde hasta yakınlarıyla polis arasında da arbede yaşandı. Halk, yetkilileri protesto ederken yangının da ülkedeki sağlık sistemindeki sorunlar ve yolsuzluklara dayalı sistemden kaynaklandığı iddiasında bulundu.

