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Irak'ta Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanları onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

Irak'ta Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanları onaylandı

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi kabinesinde eksik kalan Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları için önerilen adayları onayladı.

Mecliste yapılan oylamada, eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonunun önerdiği Necah eş-Şammari'nin Savunma Bakanlığına, Şii Arap asıllı Yasin Yasiri'nin İçişleri Bakanlığına ve Kürt kökenli Faruk Emin Şuvani'nin Adalet Bakanlığına getirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Eğitim Bakanı olarak önerilen Sünni Arap kadın aday Sefane et-Taii ise güvenoyu için gerekli oy sayısına ulaşamadı.

Başbakan Abdulmehdi'nin güvenoyu alamayan Taii yerine başka bir adayın ismini meclise göndermesi bekleniyor.

Bakan adaylarının onaylanması için yapılan oylamada 329 sandalyeli mecliste 233 milletvekili hazır bulundu.

Abdulmehdi'nin geçen yıl ekim ayında kurduğu 22 sandalyeli kabinede Adalet, Eğitim, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları boş bulunuyordu.

Siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlıklar söz konusu bakanlıkların doldurulamamasına yol açmıştı. Abdulmehdi, söz konusu bakanlıklara aday isimleri dün meclise göndermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi hükümet ırak

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