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Irak'ta Seçim Sonuçları Tartışma Yarattı

12.10.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftasonu yapılan genel seçimlerin ilk sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte Irak’ta sonuçlara itirazlar ve tartışmalar başladı. İran destekli Şii grup Fetih Koalisyonu’nun lideri Hadi el Amiri, seçimin sonuçlarını kabul etmeyeceklerini ilan etti

Haftasonu yapılan genel seçimlerin ilk sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte Irak’ta sonuçlara itirazlar ve tartışmalar başladı. İran destekli Şii grup Fetih Koalisyonu’nun lideri Hadi el Amiri, seçimin sonuçlarını kabul etmeyeceklerini ilan etti.

El Amiri, Al Aahd TV kanalında yayımlanan sosyal medyada yer alan mesajında “Bedeli her ne olursa olsun bu üzerinde oynanmış seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğiz. Seçmenlerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız” ifadelerini kullandı.

Bir başka Şii grup olan Direniş Grubu da benzer şekilde seçimlerin sonuçlarını tanımayacaklarını ilan etmişti.

Irak’ta seçimlerin yolunu açan 2019 yılındaki protesto olaylarıyla ilgili olarak İran destekli partiler, yaklaşık 600 kişinin öldüğü olaylara müdahil olmakla suçlanıyorlar.

Haftasonu yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Şii lider Mukteda El Sadr hareketine bağlı Sadr grubu seçimlerden galip olarak çıktı. İlk sonuçlara göre Sadr grubu 329 üyeli parlamentoda 73 sandalye kazanmayı başardı. Seçimi ikinci sırada eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin partisi Takaddüm tamamlarken eski başbakan Nuri El Maliki’nin partisi Kanun Devleti de parlamentoda en çok sandalye kazanan üçüncü parti oldu.

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