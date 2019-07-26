Irak'ta seçim yasası tartışmalarının odağındaki kent: Kerkük

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak Meclisinden geçen il seçim yasasıyla, uzun yıllar sonra Kerkük'te de yerel seçimler yapılacak. Türkmenler, yasada Kerkük'le ilgili seçim maddesiyle daha önce yapılan şaibelere yer olmayacağı kanaatini taşırken, Kürtler ise bu duruma "çekinceli" yaklaşıyor.

Irak Meclisinde pazartesi günü yapılan oturumda, 22 maddelik il seçim tasarısının tamamı milletvekillerin onayından geçerek, yasalaşmıştı. Bu yasayla, 14 yıllık aranın ardından Kerkük'te de yerel seçimler yapılacak.

Söz konusu seçim yasasının Kerkük'teki yerel seçimleri kapsayan 35. maddesine göre, kentteki seçmen kütükleri incelenecek. Buna göre, Kerküklü seçmenlerin nüfus cüzdanıyla gıda karnesi eşleştirmeye tabi tutulacak. Eşleştirme sonucunda bilgileri örtüşmeyen kişiler bu kentteki yerel seçimlerde oyunu kullanamayacak.

Kerkük'ün 2003 sonrası Kürt siyasi partileri tarafından ülkenin kuzeyinden getirilerek buraya yerleştirilen nüfustan dolayı "demografik değişikliğe" uğratıldığı biliniyor.

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