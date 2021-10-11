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Irak'ta seçimleri Sadr kazandı

11.10.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'tan gelen sonuçlar, seçimleri Şii din adamı Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu'nun kazandığını ortaya koydu.

Irak'ta seçimleri Sadr kazandı

Seçimlere katılım ise yüzde 41'de kaldı.Irak'ta Pazar günü yapılan genel seçimleri, Sadr Grubu'nun kazandığı açıklandı.

Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grubun, 329 sandalyeli mecliste en az 70 sandalye kazandığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, yerel hükümet görevlilerince doğrulanan ilk sonuçlar Sadr Grubu'nun 70'ten fazla milletvekili çıkardığını ortaya koydu.

Sadr Hareketi'nin bir sözcüsü ise kazandıkları sandalye sayısının 73 olduğunu belirtti. Yerel basın da aynı sayıyı bildirdi.

Irak seçim komisyonundan bir yetkili ise seçimleri Sadr Grubu'nun kazandığını ancak elde edilen sandalye sayısını şu an için teyit edemeyeceğini söyledi.

Düşük katılım

Irak'taki genel seçimlere katılım ise çok düşük kaldı.

Seçim komisyonu, seçmenlerin sadece yüzde 41'inin oy kullandığını açıkladı. Bu oran, 2018'deki seçimlerde kaydedilen yüzde 44,5'lik katılım oranının da gerisinde kaldı.

DW,rtr/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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