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Irak'ta sel mağduru 200 aile güvenli bölgelere tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

Irak'ta sel mağduru 200 aile güvenli bölgelere tahliye edildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde şiddetli yağışlar nedeniyle evleri sular altında kalan 200 aile güvenli bölgelere tahliye edildi.

Basra Ortak Operasyonlar Komutanlığında görevli Yüzbaşı Muhammed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin Basra'nın kuzeyindeki es-Salihiyye bölgesinde evleri sular altında kalan 200 ailenin güvenli bölgelere sevk edildiğini söyledi.

Halef, selzede ailelerin geçici olarak çadırlara yerleştirildiğini kaydetti.

Basra'nın yine kuzeyinde yer alan Şattü'l Arap ilçesinin En-Neşve Beldesi Müdürü Velid el Miyahi, el Havize bataklığından gelen su seviyesinin yükselmesi sonucu toprak setin çöktüğünü açıkladı.

Miyahi, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, toprak setin 2'nci kez aynı yerden çöktüğünü dile getirirken tarım arazilerinde meydana gelen hasar hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

Irak Kızılayı, salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey, doğu ve güney bölgelerindeki sel suları nedeniyle evleri zarar gören ailelerin sayısının 4 bin 751 olduğunu bildirmişti.

Bağdat yönetimi, şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi riskine karşı Dicle Nehri'nin geçtiği Bağdat, Diyala, Musul ve Vasit vilayeti sakinlerine nisan ayı başında uyarıda bulunmuştu.

Irak'ın özellikle kuzeyindeki bölgelerde yoğun yağış sonucu birçok baraj, uzun yıllar sonra taşma seviyesine gelmiş ve kapakları zorunlu olarak açılmıştı.

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