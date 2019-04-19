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Irak'ta sel mağduru 50 aile güvenli bölgelere tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Irak'ta sel mağduru 50 aile güvenli bölgelere tahliye edildi

MEYSAN (AA) - Irak'ın Meysan vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle evleri sular altında kalan 50 aile güvenli bölgelere tahliye edildi.

Meysan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Meysan'ın Meymune ilçesine bağlı Elbu Saad köyünün aşırı yağışlar nedeniyle tamamen sular altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, evleri sular altında kalan 50 ailenin sivil savunma ekiplerince kurtarıldığı, güvenli bölgelere tahliye edilerek çadır kamplara yerleştirildikleri aktarıldı.

Irak Kızılayı, salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey, doğu ve güney bölgelerindeki sel suları nedeniyle evleri zarar gören ailelerin sayısının 4 bin 751 olduğunu bildirmişti.

Bağdat yönetimi, şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi riskine karşı Dicle Nehri'nin geçtiği Bağdat, Diyala, Musul ve Vasit vilayeti sakinlerine nisan ayı başında uyarıda bulunmuştu.

Irak'ın özellikle kuzeyindeki bölgelerde yoğun yağış sonucu birçok baraj, uzun yıllar sonra taşma seviyesine gelmiş ve kapakları zorunlu olarak açılmıştı.

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