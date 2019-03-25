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Irak’ta sel uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 18:19 | Son Güncelleme

Irak’ı iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar birçok kentte sele neden olurken, geçen hafta feribot faciasının yaşandığı Musul kentinde okullar tatil edildi.

Irak’ı iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar birçok kentte sele neden olurken, geçen hafta feribot faciasının yaşandığı Musul kentinde okullar tatil edildi. Irak’ın bazı bölgelerinde yetkililer sel uyarısında bulundu.

Irak’ın bütün bölgelerini etkisi altına alan sağanak yağışlar bazı kentlerde sele neden oldu. Geçtiğimiz hafta 100’den fazla kişinin ölümüne ve kaybolmasına neden olan Dicle Nehri’ndeki feribot faciasının yaşandığı Musul’da okulların yarın için tatil edildiğini kaydeden Musul Operasyonlar Komutanlığı, kentte yarın meydana gelebilecek olan su baskınları nedeniyle tüm hazırlıkların devam ettiğini duyurdu.

Sağanak yağışlardan etkilenen Irak Kürt Bölgesi’nde (IKBY) sel uyarısı yapıldı. Süleymaniye kentinde meydana gelen sel nedeniyle birçok sayıda evin sular altına kaldığı öğrenildi. IKBY Metroloji Müdürlüğü sağanak yağışların Nisan ayında kadar süreceği uyarısında bulundu.

Irak’ın güneyindeki Vasıt kentinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle 10 yaşındaki çocuğun evinin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağanak yağışlardan etkilenen bir başka kent ise ülkenin güneyindeki Basra oldu. Irak Meclisindeki Basra milletvekilleri, şiddetli yağmur sonucu meydana gelebilecek sel felaketine karşı hükumeti uyararak gerekli tedbirlerin acil alınması çağrısını yaptı.

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