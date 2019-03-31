HABER

Irak'ta sel uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:25 | Son Güncelleme

Irak'ta sel uyarısı

ERBİL (AA) - Irak'ın kuzeyindeki vilayetlere, şiddetli yağışların yol açabileceği sel ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerini etkisi altına alan sağanağın sel ve su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği aktarılarak, vilayetler, şiddetli yağışların yol açabileceği sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Olası sel ve doğal afete karşı Süleymaniye vilayetinin geneli ve Erbil'in de kırsal bölgelerinde de eğitime bir gün ara verildi.

Bu yıl, Irak'ın özellikle kuzey ve orta kesiminde etkili aşırı yağışların neden olduğu sellerde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
(Özel) Oy vermek için tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Silivri’ye götürüldü(Özel) Oy vermek için tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Silivri’ye götürüldü
Belediye Başkan adayı kaza geçirdi: 5 yaralıBelediye Başkan adayı kaza geçirdi: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak kara bulutlar sel uyarısı

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem

Denizli'de şiddetli deprem

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

Türkiye'nin en erken biten seçim sandığı

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.