Irak'ta sel uyarısı

ERBİL (AA) - Irak'ın kuzeyindeki vilayetlere, şiddetli yağışların yol açabileceği sel ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerini etkisi altına alan sağanağın sel ve su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği aktarılarak, vilayetler, şiddetli yağışların yol açabileceği sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Olası sel ve doğal afete karşı Süleymaniye vilayetinin geneli ve Erbil'in de kırsal bölgelerinde de eğitime bir gün ara verildi.

Bu yıl, Irak'ın özellikle kuzey ve orta kesiminde etkili aşırı yağışların neden olduğu sellerde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

