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Irak'ta selzede 3 bin aile tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:57 | Son Güncelleme

Irak'ta selzede 3 bin aile tahliye edildi

MEYSAN (AA) - Irak'ta şiddetli yağışlar nedeniyle evleri su altında kalan 3 bin aile güvenli bölgelere tahliye edildi.

Irak'ın güneyindeki Meysan vilayeti emniyet güçlerinden Yüzbaşı Kerim el Esadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftadır aralıksız süren yağmurlar nedeniyle Dicle Nehri kıyısındaki bazı bölgelerin su altında kaldığını ifade etti.

Esadi, Meysan'daki selzede 3 bin ailenin sivil savunma ekiplerince evlerinden çıkarılıp güvenli bölgelere tahliye edildiklerini söyledi.

Bağdat yönetimi, 1 Nisan'da şiddetli yağışlar yüzünden sel felaketi riskine karşı Dicle Nehri'nin geçtiği Bağdat, Diyala, Musul ve Vasit vilayeti sakinlerine uyarıda bulunmuştu.

Irak'ın özellikle kuzeyindeki bölgelerde yoğun yağış sonucu birçok baraj, uzun yıllar sonra taşma seviyesine gelmiş ve kapakları zorunlu olarak açılmıştı.

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