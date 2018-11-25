Irak'ta şiddet gören kadınlar sessiz kalmayı tercih ediyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Kentteki bir konferans salonunda düzenlenen programa, Kerkük'teki idari yetkililer, din adamları, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle çok sayıda kadın aktivist katıldı.

Kerkük Sağlık Müdürlüğü Psikiyatri Uzmanı Kemal Cuma, AA muhabirine program sırasında yaptığı açıklamada, Irak'ta şiddet gören kadınların durumuna değinerek, "Ülke genelinde şiddet gören kadınların yüzde 95'i yasal haklarını kullanmıyor." dedi.

Kadınların sessiz kalmayı tercih etmelerinin nedenlerini sıralayan Cuma, "Toplumsal baskı ve korku kadınların susmasına neden oluyor. Bize isimlerini vermeden çözüm ve tedavi için müracaat eden kadınlar, polise şikayet etmekten korkuyor." ifadelerini kullandı.

Cuma, kadınların yüzde 14’ünün hamileyken fiziksel şiddete maruz kaldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çizik, sıyrık, gözlerde morarma gibi darp belirtilerine rastlanan kadınlar, hastanelere müracaatları sırasında önce kaza olduğunu bildiriyorlar ancak daha sonra psikiyatr ile yapılan görüşmelerde bunun gördüğü şiddet sonucu olduğu ortaya çıkıyor.''