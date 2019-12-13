Irak'ta Şii dini merci Sistani, 17 yaşındaki gencin vahşice öldürülmesini kınadı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, dün Bağdat'taki Vesbe Meydanı'nda bir gencin göstericiler tarafından linç edilmesini "korkunç ve iğrenç bir suç" olarak nitelendirdi.

Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin mesajını okudu.

Mesajda Sistani, "Bugün önünüzde önemli başka bir yol var. O da reform mücadelesi ve devlet idaresini uzun bir dönemdir çökerten yolsuzluğun sonlandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Sistani, terörizmle mücadeleden başı dik çıkan Iraklıların, durumu iyi yönetmeleri halinde yolsuzlukla mücadelede de başarılı olacağını kaydetti.

Şii dini merci, dün Bağdat'taki Vesbe Meydanı'nda 17 yaşındaki Heysem Ali İsmail'in vahşice öldürülmesine değinerek, "Her türlü öldürme, saldırı ve kaçırmayı şiddetle kınıyoruz. Vesbe Meydanı'nda dün meydana gelen olay korkunç ve iğrenç bir suçtur." dedi.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin de Sistani'nin mesajında şunlar ifade edildi: