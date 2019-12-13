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Irak'ta Şii dini merci Sistani, 17 yaşındaki gencin vahşice öldürülmesini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:14 | Son Güncelleme

Irak'ta Şii dini merci Sistani, 17 yaşındaki gencin vahşice öldürülmesini kınadı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, dün Bağdat'taki Vesbe Meydanı'nda bir gencin göstericiler tarafından linç edilmesini "korkunç ve iğrenç bir suç" olarak nitelendirdi.

Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin mesajını okudu.

Mesajda Sistani, "Bugün önünüzde önemli başka bir yol var. O da reform mücadelesi ve devlet idaresini uzun bir dönemdir çökerten yolsuzluğun sonlandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Sistani, terörizmle mücadeleden başı dik çıkan Iraklıların, durumu iyi yönetmeleri halinde yolsuzlukla mücadelede de başarılı olacağını kaydetti.

Şii dini merci, dün Bağdat'taki Vesbe Meydanı'nda 17 yaşındaki Heysem Ali İsmail'in vahşice öldürülmesine değinerek, "Her türlü öldürme, saldırı ve kaçırmayı şiddetle kınıyoruz. Vesbe Meydanı'nda dün meydana gelen olay korkunç ve iğrenç bir suçtur." dedi.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin de Sistani'nin mesajında şunlar ifade edildi:

"Zaferin elde edilmesinin önemli şartı barışçıl yöntemlere bağlı kalınmasıdır. Mevcut gösterilerde umut veren, protestocuların çoğunun barışın önemiyle vatandaşların menfaatlerine zarar verecek şiddet ve kaosun ne olduğunu idrak etmesidir."

- Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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