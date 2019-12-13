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Irak'ta Şii lider Sadr Facebook sayfasını "elveda" paylaşımıyla kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 22:52 | Son Güncelleme

Irak'ta Şii lider Sadr Facebook sayfasını "elveda" paylaşımıyla kapattı

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Fecebook sayfasını tek kelimelik "elveda" mesajı yayımlayarak kapatması, ülkedeki siyasi tarafların İran'a yakın gruplarca desteklenen Muhammed Şiya es-Sudani'nin başbakanlığı konusunda anlaşmasına tepki olarak "siyasetten çekildiği" yorumlarına neden oldu.

Şii lider Sadr, Facebook sayfasını kapatmadan önce son olarak siyah fon üzerine yazılmış "elveda" mesajı yayımladı.

Sadr ayrıca sayfasında profil resmi olarak kullandığı yine Şii dini merci olan babası Muhammed Sadık es-Sadr'ın fotoğrafını da kaldırarak yerine siyah fon üzerine "kapalı" yazısını paylaştı.

- Sadr, Sudani'nin başbakanlığına karşı

Sadr'ın bu adımı, Irak'taki siyasi grupların İran'a yakınlığıyla bilinen Fetih Koalisyonunun başbakan adayı eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya es-Sudani ismi üzerinde uzlaşıldığı iddialarına tepki olarak yorumlandı.

Nitekim Sadr, bir süre önce söz konusu Facebook sayfasından yaptığı iki ayrı açıklamayla, Sudani'nin başbakanlığına karşı olduğunu duyurmuştu.

Sadr'ın Twitter'daki sayfası ise hala aktif.

Iraklı Şii dini ve siyasi lider Sadr, bir süredir dini havza eğitimi gördüğü İran'ın Kum kentinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Facebook ırak Mukteda es-Sadr

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