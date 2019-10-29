Irak'ta Şii lider Sadr, Necef'teki gösterilere katıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkenin güneyindeki Necef ilinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere katıldı.

Şii liderin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Sadr, Necef el-Eşref'teki Es-Sadreyn Meydanı'nda gösteri düzenleyen protestoculara katıldı." ifadesi kullanıldı.

Bugün AA muhabirine açıklama yapan bir siyasi kaynak, Sadr'ın İran'dan ülkeye dönerek Necef'e geldiğini ve olayları yakından takip etmek istediğini söylemişti.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün Başbakan Adil Abdulmehdi'ye ülkeyi uluslararası toplumun gözetiminde erken seçime götürmeye çağırmıştı.

Başbakan Abdulmehdi de bugün Sadr'a gönderdiği mektupta, "Erken seçim çağrısının amacı hükümetin değiştirilmesi ise bunun için siz (Sadr) ve Hadi el-Amiri'nin yeni hükümetin kurulması amacıyla anlaşması gerekiyor. Böylece Başbakan olarak istifamı sunup birkaç gün veya birkaç saatte hükümeti devredeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

