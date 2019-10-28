Irak'ta Şii liderden erken seçim çağrısı

Son olarak Şii lider Mukteda Sadr, Başbakan Adil Abdül Mehdi'ye erken seçim ilan etme çağrısı yaptı. Sadr, Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada BM gözetiminde erken seçimlere gidilmesi ve mevcut siyasi partilerin erken seçimlere katılmaması çağrısında bulundu.

2018'de yapılan seçimlerde Sadr'ın liderlik ettiği blok en çok oyu alan parti olmuş ve Abdül Mehdi'nin kurduğu kırılgan koalisyonun iktidara gelmesine destek vermişti. Sadr bloğu Cumartesi günü, hükümet karşıtı göstericilerin talepleri karşılanana kadar muhalefette yer alacağını açıklamıştı.

Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan ve yaklaşık iki haftalık aradan sonra geçen Cuma günü yeniden şiddetlenen hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar toplam 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Gösterilerin şiddetlenmesinin ardından Irak ordusu, başkent Bağdat'ta akşam 9'dan sabah 6'ya kadar uygulanmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağının 'bir sonraki bildirime kadar' her gün uygulanacağı belirtildi.