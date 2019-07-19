Irak'ta Şii muhalefetten hükümet karşıtı gösteri

Hekim yanlısı göstericiler Bağdat'ın yanı sıra ülkenin petrol zengini şehri Basra ve diğer güney kentlerinde de benzer gösteriler düzenledi.

Bağdat'ın merkezindeki Alavi bölgesinde bulunan Başbakanlık Ofisi önünde toplanan Hekim yanlısı onlarca gösterici, hükümeti halka hizmet götürmemek ve işsizlik ile yolsuzluk gibi kronikleşen sorunların çözümü konusunda gereken çabayı göstermemekle suçladı.

Irak için en iyi yöntemin "demokrasi" olduğunu vurgulayan Abdulmehdi, ülkede zaten kırılgan bir yapıya sahip olan toplumsal istikrar ve barışın kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.

Hekim'e bağlı Ulusal Hikmet Akımı'nın 329 sandalyeli Irak Meclisi'nde 19 milletvekili bulunuyor.

Irak Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Hekim, parlamentoda muhalefet safına geçtiğini duyurmuştu.

Hekim'in, Irak'ta 2003 sonrası Şii iktidarlarında parlamentoda muhalefete geçen ilk Şii lider olduğu biliniyor.

