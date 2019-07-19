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Irak'ta Şii muhalefetten hükümet karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 20:33 | Son Güncelleme

Şii lider Ammar el-Hekim destekçileri, Bağdat, Basra ve ülkenin diğer güney kentlerinde düzenledikleri gösterilerle yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğunu protesto etti - Göstericiler yolsuzluk, hizmet yoksunluğu ve işsizlik üzerinden hükümete yüklendi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii lider Ammar el-Hekim'in başını çektiği Ulusal Hikmet Akımı destekçileri, kamu hizmeti yoksunluğu ve yolsuzluğu protesto etmek için gösteri düzenledi.

Bağdat'ın merkezindeki Alavi bölgesinde bulunan Başbakanlık Ofisi önünde toplanan Hekim yanlısı onlarca gösterici, hükümeti halka hizmet götürmemek ve işsizlik ile yolsuzluk gibi kronikleşen sorunların çözümü konusunda gereken çabayı göstermemekle suçladı.

Göstericiler, "Kamu hizmeti yoksunluğuna boyun eğmiyoruz", "İşsizliğe hayır" ve "Yolsuzluklara hayır" şeklinde sloganlar attı.

Irak emniyet güçlerinin gösteri alanında üst düzey güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Hekim yanlısı göstericiler Bağdat'ın yanı sıra ülkenin petrol zengini şehri Basra ve diğer güney kentlerinde de benzer gösteriler düzenledi.

- Abdulmehdi'den "toplumsal barış kontrolden çıkabilir" uyarısı

Gösteriler üzerine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Şii lider Ammar el-Hekim'e bir mektup göndererek, toplumsal barışın kontrolden çıkmasına neden olabilecek adımlardan uzak durulmasını istedi.

Irak için en iyi yöntemin "demokrasi" olduğunu vurgulayan Abdulmehdi, ülkede zaten kırılgan bir yapıya sahip olan toplumsal istikrar ve barışın kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.

Hekim'e bağlı Ulusal Hikmet Akımı'nın 329 sandalyeli Irak Meclisi'nde 19 milletvekili bulunuyor.

Irak Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Hekim, parlamentoda muhalefet safına geçtiğini duyurmuştu.

Hekim'in, Irak'ta 2003 sonrası Şii iktidarlarında parlamentoda muhalefete geçen ilk Şii lider olduğu biliniyor.

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