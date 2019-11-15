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Irak'ta Şiilerin dini merci Sistani'den protestolar konusunda hükümete eleştiri:

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 14:27 | Son Güncelleme

"Göstericilerin bugüne kadar hiçbir talebi yerine getirilmedi. Özellikle yolsuzluğa bulaşan büyük devlet yetkililerinin cezalandırılması ve iktidar çevresine tanınan ayrıcalıkların lağvedilmesi konusunda somut adımlar atılmadı" - "İktidarı elinde bulunduranlar gerçek anlamda reform yapmadıkları için bu durumdan kaçacak ve kurtulacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda göstericilerin taleplerinin yerine getirilmediğini belirterek, "Özellikle yolsuzluğa bulaşan büyük devlet yetkililerinin cezalandırılması ve iktidar çevresine tanınan ayrıcalıkların lağvedilmesi konusunda somut adımlar atılmadı. İktidarı elinde bulunduranlar gerçek anlamda reform yapmadıkları için bu durumdan kaçacak ve kurtulacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar." dedi.

Kerbela'daki temsilcisi Seyid Ali es-Safi, Sistani'nin gösterilerle ilgili "siyasi mesajı"nı cuma hutbesi sonrası okudu.

Sistani, mesajında, önceki dönemlerde bu şekilde uzun süreli gösteri yapmayan Iraklıların artık "yolsuzluk ve her yeri saran tahribattan kurtulmak için bu gösterilerden başka yol bulamadıklarını" ifade etti.

Ülkede adaleti sağlayacak bir yeni seçim yasasına ve Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin değiştirilmesi gerektiğine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Sistani, mesajına şöyle devam etti:

"Göstericilerin bugüne kadar hiçbir talebi yerine getirilmedi. Özellikle yolsuzluğa bulaşan büyük devlet yetkililerinin cezalandırılması ve iktidar çevresine tanınan ayrıcalıkların lağvedilmesi konusunda somut adımlar atılmadı. İktidarı elinde bulunduranlar gerçek anlamda reform yapmadıkları için bu durumdan kaçacak ve kurtulacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Kitlesek halk gösterileri sonrası durum onlar için artık eskisi gibi olmayacak. Buna dikkat etsinler.

Irak halkının liderlik ettiği bu reform savaşı halkı ilgilendiren ulusal bir savaştır. Bunun ağır yükünü Iraklılar taşıyor. Dışarıdan herhangi bir tarafın buna karışmasına izin verilemez. Dış müdahaleler, ülkeyi uluslararası ve bölgesel güçler arasında çıkar paylaşım alanına dönüştürür. Bunun da Irak'a büyük riskleri olur."

Ancak Sistani, gösterilerin barışçıl devam etmesini desteklediklerini de yineledi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de patlak veren, Erbain törenleri nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler 25 Ekim'de yeniden başlamıştı. Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana 319 göstericinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 15 bin protestocunun ise yaralandığını bildirmişti.

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