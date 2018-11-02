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Irak'ta sivil kayıplar azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 15:33 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'na göre 2012 yılından bu yana şiddet olaylarına bağlı en az sivil can kaybı geçen Ekim ayında yaşandı

BAĞDAT (AA) - Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), 2012 yılından bu yana şiddet olayları kaynaklı en az sivil kaybının geçen ay meydana geldiğini bildirdi.

UNAMI tarafından yayımlanan raporda, Ekim ayında Irak'ın çeşitli kentlerinde meydana gelen patlama ve şiddet olayları sonucunda 63 kişinin hayatını kaybettiği, 90'ının da yaralandığı belirtilerek, geçen ayın 2012 yılından bu yana şiddet olaylarına bağlı en az sivil can kaybının yaşandığı ay olduğu ifade edildi.

Geçen ay en fazla şiddet olayının yaşandığı Musul vilayetinde 29 kişinin öldüğü, 26'sının yaralandığı aktarıldı.

Irak'ta, Eylül ayında 75 kişi hayatını kaybetmiş, 179'u ise yaralanmıştı.

ABD ve ona destek veren koalisyon güçlerinin Irak'ı Mart 2003'te işgal etmesinden bu yana medyana gelen terör olayları ve iç çatışma nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak sivil kayıplar UNAMI

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