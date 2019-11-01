Irak’ta Siyasi Kriz Durulmuyor

Irak’ta en az bir aydır süren ve 250 kişinin hayatını kaybettiği barışçıl gösterilere yönelik saldırılar Şii din adamları tarafından kınandı. Bu arada İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin de Irak’ın Şii Başbakanı’nın görevden alınmasına yönelik çabaları engellemek üzere devreye girdiği belirtiliyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta binlerce gösterici Tahrir Meydanı’ndan hükümet binaları ve diplomatik misyon binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye giden iki köprü üzerinde güvenlik güçleriyle çatıştı. Reuters haber ajansına bilgi veren güvenlik ve sağlık yetkililerine göre en az 50 kişi gözyaşartıcı gaz ve plastik mermili müdahalede yaralandı.

Irak’ın Şiiler için kutsal kenti Kerbela’da Cuma hutbesi sırasında din adamı Ahmed El Safi barışçıl göstericilere yönelik saldırıları ve haksız şiddetin her şeklini kınadıklarını belirtti, sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu. “Yetkililerin hiçbir şahıs ya da gruba veya bölgesel ya da uluslararası bir tarafa Irak halkına kendi görüşlerini dayatmasına izin vermemeleri çağrısı yaptı. Bu hafta başında güvenlik güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu en az 18 kişinin öldüğü Kerbela’daki hutbede Şi din adamının bu sözleri İran’a mesaj olarak yorumlandı.