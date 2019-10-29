Irak'ta Sokaklar Durulmuyor Bir Ayda En Az 250 Kişi Hayatını Kaybetti

Irak’ta binlere gösterici, hükümetin ve Başbakan Adil Abdül Mehdi’nin protesto edildiği ikinci dalga gösterilerde bir kez daha sokağa dökülmüş durumda. 1 Ekim’de başlayan protestolarda yaklaşık bir ayda toplamda en az 250 kişi hayatını kaybetti.

Kerbela emniyet müdürüyse olaylarda, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu çok sayıda göstericinin hayatını kaybetmesine ilişkin haberleri yalanladı ve sadece bir kişinin öldüğünü onun da gösterilerle alakası olmadığını belirtti. Emniyet müdürü, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığının görüldüğü ve sosyal medyada yayılan görüntülerinse uydurma olduğunu iddia etti.

Kerbela şehri sağlık kurumları yetkilisi yaptığı açıklamada şehirdeki olaylarda 122 kişinin yaralandığını bunlardan 66’sının güvenlik güçleri olduğunu söyledi.

Yetkililer olaylarda en az bugüne dek 865 kişinin de yaralandığını belirtiyorlar. Daha önce Nasıriye’deki olaylarda yaralanan 3 göstericinin de bugün hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

Irak’ta sokaklardaki karışıklık ve protestolar devam ediyor. Kerbela şehrinde son olarak yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Irak’ta gösteriler, ekonomik sıkıntılar, elektrikte sağlık hizmetleri gibi benzeri ihtiyaçların karşılanamaması ve çok sayıdaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle başladı ve devam ediyor. Ülkede iki yıldır nispeten sakin bir ortam hakimdi.

Irak son yıllarda petrol üretimini ve satışını arttırmış olmasına karşın halkın büyük bir kesiminin temel hizmetlerden mahrum kalması insanları sokağa yönlendirdi. Ülkede 2003 yılındaki operasyondan bu yana zaman zaman artan oranda şiddet olayları ve çatışmalar da devam ediyor.

Iraklıların çoğu ülkedeki durumdan siyasetçiler kadar Amerika ve İran’ı da sorumlu tutuyorlar.

Devam eden göstericilere karşı zaman zaman sokağa çıkma yasağı da ilan edilen şehirlerde yetkililer, yasağa uymayanlar hakkında sert önlemler uygulanacağı uyarısında bulunuyorlar. Gösterilere katılmak için iş ve okullarına gitmeyenlerin atılacakları uyarılarında bulunuluyor.

Öte yandan ilk dalga gösterilerde 149 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak da Irak hükümeti bir iç soruşturma başlatmıştı. Ölenlerin yüzde 70’inin baş ve göğüs bölgesinden vurulmuş olduğunun tespit edildiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler de Iraklı yetkililerin göstericilere karşı insan hakları suçu işlediğini ifade ediyor.

Irak’ta görevdeki hükümete destek veren önde gelen Şii lider Mukteda El-Sadr da Pazartesi günü yaptığı açıklamada erken seçim çağrısında bulundu.

