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  4. Irak'ta sokaklar karıştı, hükümet resmi tatil ilan etti

Irak'ta sokaklar karıştı, hükümet resmi tatil ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

Irak'ta başkent Bağdat da dâhil olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde sokaklara çıkan eylemciler yollarda lastik yaktı, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Irak'ta sokaklar karıştı, hükümet resmi tatil ilan etti

Irak, (DHA)- Irak'ta başkent Bağdat da dâhil olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde sokaklara çıkan eylemciler yollarda lastik yaktı, güvenlik güçleriyle çatıştı. Devam eden protestolar nedeniyle bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan gösteriler, halen devam ediyor. Hükümet karşıtı protestocular dün gece başkent Bağdat'ta yine sokağa çıktı. Yerel medya, Tahrir Meydanı'nda toplanan protestoculara müdahale etmek için güvenlik güçlerinin meydana girmeye çalıştığını ancak protestocuların bunu engellediğini, yol ve köprülerde de lastik yaktığını yazdı. Ayrıca, Tahrir Meydanı'na yakın mesafede bulunan Tayaran Meydanı’nda gerçek mermilerle göstericilere müdahale edildiği ileri sürüldü. Protestocular arasında yaralananların olduğu belirtildi.
Protestocular, Bağdat'ın yanı sıra Nasiriye, Basra gibi ülkenin çeşitli şehirlerinde de sokağa çıktı. Dün gece meydana gelen olaylar nedeniyle önlem olarak bazı şehirlerde ise resmi tatil ilan edildi. Protestoler devem ederken, zaman zaman güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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