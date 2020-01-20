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  4. Irak'ta Sokaklar Yeniden Karıştı

Irak'ta Sokaklar Yeniden Karıştı

20.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta halk bir kez daha sokaklarda gösteriler yapmaya başladı. Diğer bazı şehirlerde de görülen gösterilerde polisle göstericiler arasında yer yer çatışmalar çıktı

Irak'ta Sokaklar Yeniden Karıştı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta halk bir kez daha sokaklarda gösteriler yapmaya başladı. Diğer bazı şehirlerde de görülen gösterilerde polisle göstericiler arasında yer yer çatışmalar çıktı. Göstericiler Bağdat’ta birçok noktada ana yollar ve caddeleri kapatamaya çalışıyorlar.

Pazar gecesi de gösterilerin olduğu Tayaran Meydanı’nda göstericiler zaman zaman polise molotof kokteylleri fırlattı. Polis de göstericilere biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Bağdat dışında da alevlenen gösterilerde halkın Nasiriye, Kerbela ve Amara şehirlerinde de ana yolları kapattıkları, barikatlar kurarak lastikler yaktıları haber veriliyor.

Göstericiler yeniden sokağa inmelerinin nedenini, Başbakan Adil Abdül Mehdi’nin yeni bir hükümet kurulması da dahil olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmemesi olarak açıklıyorlar.

Bağdat Polisi, hali hazırda göstericilerin barikatlar kurarak kapatmaya çalıştığı tüm yolların, polisin müdahalesi sonucunda açıldığını duyurdu.

Bağdat’ta başta elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması ve yüksek işsizlik ve yolsuzluk sebebiyle 1 Ekim tarihinde başlayan sokak gösteririleri geçtiğimiz yılın son günlerine kadar devam etmişti. Gösterilerde bugüne dek 450’den fazla kişi hayatını kaybetti.

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