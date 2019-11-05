‘Irak’ta Son 24 Saat İçinde En Az 13 Gösterici Öldü’

Irak’ın güneyinde hükümet karşıtı göstericiler ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda en az üç hükümet karşıtı gösterici hayatını kaybetti. Güvenlik ve hastane kaynaklarına göre Irak’ta son 24 saat içinde en az 13 gösterici öldü.

Irak’ın güneyinde bulunan ve Körfez’deki önemli petrol terminali konumunda olan Umm Qasr limanı üç gündür protestocuların kuşatması altındaydı. Salı günü yetkililer limanı yeniden açmaya çalıştı. Ancak protestocuların zırhlı bir araca el koymasının ardından güvenlik güçleri gerçek mermi ve gözyaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda 3 gösterici hayatını kaybetti. Irak’ın yarı resmi kurumu olan Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu Nasiriye kentinde yaşanan çatışmalarda da iki kişinin öldüğünü açıkladı.

Irak’ın başkenti Bağdat ve Şii nüfusun ağırlıklı olduğu güney kentlerinde 1 Ekim’den bu yana düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde en az 267 gösterici hayatını kaybetti. Göstericiler 2003 yılında ABD liderliğindeki işgalin ardından oluşturulan siyasi sistemin kaldırılmasını talep ediyor, hükümet ve önde gelen siyasi partileri de yolsuzluk ve işsizlik ve ekonomik sıkıntılar konusunda beceriksizlikle suçluyorlar.