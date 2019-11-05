‘Irak’ta Son 24 Saat İçinde En Az 13 Gösterici Öldü’

Irak’ın güneyinde hükümet karşıtı göstericiler ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda en az üç hükümet karşıtı gösterici hayatını kaybetti. Güvenlik ve hastane kaynaklarına göre Irak’ta son 24 saat içinde en az 13 gösterici öldü.
Irak’ın güneyinde bulunan ve Körfez’deki önemli petrol terminali konumunda olan Umm Qasr limanı üç gündür protestocuların kuşatması altındaydı. Salı günü yetkililer limanı yeniden açmaya çalıştı. Ancak protestocuların zırhlı bir araca el koymasının ardından güvenlik güçleri gerçek mermi ve gözyaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda 3 gösterici hayatını kaybetti. Irak’ın yarı resmi kurumu olan Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu Nasiriye kentinde yaşanan çatışmalarda da iki kişinin öldüğünü açıkladı.
Irak’ın başkenti Bağdat ve Şii nüfusun ağırlıklı olduğu güney kentlerinde 1 Ekim’den bu yana düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde en az 267 gösterici hayatını kaybetti. Göstericiler 2003 yılında ABD liderliğindeki işgalin ardından oluşturulan siyasi sistemin kaldırılmasını talep ediyor, hükümet ve önde gelen siyasi partileri de yolsuzluk ve işsizlik ve ekonomik sıkıntılar konusunda beceriksizlikle suçluyorlar.
Irak’ın güneyinde göstericiler İran’la bağlantılı siyasi partilerin ofislerini ateşe verdi. Pazar gecesi de göstericiler Şiller’in kutsal kenti Kerbela’da İran Konsolosluğu’na saldırmıştı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta göstericiler Pazartesi günü Dicle Nehri üzerindeki köprüden geçerek devlet kontrolundaki televizyonun binası ve Başbakan Adil Abdülmehdi’nin ofisi yakınlarında güvenlik güçleriyle çatıştı. Çatışmalarda en az beş gösterici ve bir güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Dünya çapında internet erişimini takip eden Netblocks adlı kuruluş Iraklı yetkililerin erişime ciddi kısıtlama getirdiğini, Bağdat ve Irak’ın güneyinde kullanımın yüzde 19’a düştüğünü bildirdi. Kuruluşa göre internet erişimi Salı günü kısmen geri geldi ancak bazı şebekeler ve sosyal medya ile mesajlaşma uygulamalarındaki engellemeler devam etti.
Irak Başbakanı Abdülmehdi göstericilerin taleplerine destek verdiğini ifade ederek tüm taraflardaki şiddeti kınadı ancak istifa çağrılarına da direniyor. Göstericilere hayatın normale dönmesi için yolların yeniden açılması çağrısında bulunan Irak Başbakanı gösteriler sırasında normal hayatın kesintiye uğramasının ülkeye milyarlarca dolara mal olduğunu söyledi.
Hükümet kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Irak Başbakanı Pazartesi günü Federal Polis Genel Merkezi’nde hukuk ve güvenlik yetkilileriyle ülkede istikrarın yeniden sağlanması, protesto hakkının muhafaza edilerek özel mülkün korunmasının sağlanmasını görüşmek üzere biraraya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Irak hükümetinin göstericilerin meşru taleplerine kulak vermesi gerektiğini söylemişti.
Irak siyasetinde çoğu İran’la yakın ilişkileri bulunan Şii siyasi partiler egemen konumda. Çoğu Şii nüfusun ağırlıkta olduğu bölgelerden gelen göstericiler siyasi liderlerin kendi parasal çıkarları için çalışıp ekonomideki ve kamu hizmetlerindeki sıkıntıları çözmediklerini savunuyor.
Irak’ın dünyanın en büyük dördüncü kesinleşmiş petrol rezervine sahip olmasına rağmen Bağdat ve diğer kentlerde sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor, çoğu bölgedeki çeşme suyu da içilemiyor.
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